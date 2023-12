Festeggia il liceo Scientifico. Inaugurati i nuovi laboratori

Un laboratorio all’avanguardia, che punta alla sostenibilità e alla sicurezza ambientale, per far crescere nei ragazzi esperienza e consapevolezza. Taglio del nastro l’altro ieri al liceo scientifico T.C. Onesti per due nuovi spazi, finanziati con fondi Pon Fesr per 120 mila euro, la dirigente Marzia Ripari ha parlato di un allestimento di qualità in una scuola sempre in evoluzione: "Siamo nell’ambito della ricerca scientifica, in questo caso a livello nutrizionale, qui ci sono i paradigmi e le matrici alimentari, si procede all’analisi di alimenti e all’analisi dell’aria per garantire salubrità, è elemento focale nella ricerca biologica. Se ne è occupato il dipartimento di scienze naturali, un’idea nata nel 2022, progettata con la docente Gabriella Gabrielli dell’Unicam, con Desiree Roso, architetto, e con la cura di Alessandra Marucci. Si riesce a fare un passo avanti verso il futuro e verso professioni importanti. I ragazzi impareranno l’educazione alla transizione ecologica, sia nell’ambito dello studio e della coltura dei batteri, con due laboratori distinti, uno proprio per alimentazione e sostenibilità, l’altro per la sostenibilità ambientale, obiettivi chiari che rispondono anche ai target dell’agenda 2030 dell’Onu. Diamo risposta al profilo in uscita degli studenti del liceo scientifico". Bruno Taffoni, docente di lunga esperienza, parla di un laboratorio innovativo con una strumentazione di ultima generazione, con uno spettrometro di massa per indagini genetiche e indagini su cellule vegetali e tutto il mondo vegetale. Per la Provincia, Pisana Liberati spiega che volentieri si è contribuito ad allestire gli spazi per il nuovo laboratorio, che sa di futuro, che parla di sostenibilità, un tema necessariamente presente nel futuro dei nostri ragazzi. Sandro Vallasciani, responsabile plessi scolastici per la Provincia, parla di una serie di finanziamenti che arriveranno allo scientifico, anche per aule immersive che hanno bisogno di locali adeguati: "Questo edificio ha ottenuto un miglioramento sismico importante, una delle prime scuole sicuramente resistenti al sisma. Servono ulteriori sistemazioni, per le finiture, servono più spazi perché una parte dei ragazzi sono al Fermo Forum perché non riusciamo a riportarli qui per la crescita di questo prestigioso istituto. Il lavoro continua, cercheremo di affiancare tutti i progetti dell’istituto in relazione ai fondi che ha già ottenuto". Per ora non ci sono fondi per ampliare il palazzo, si procede comunque alla progettazione in attesa di trovare risorse, nel frattempo si studia e si prepara un futuro che può essere anche fermano, come sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro: "Dal 2025 aprirà a Fermo, con l’università Politecnica delle Marche, un corso magistrale sulla sicurezza ambienti e luoghi di lavoro, si lega molto a questo percorso, il futuro è green".

Angelica Malvatani