Festeggiamenti per il patrono in grande stile

"La positiva esperienza avuta nella ‘Fiera di autunno ci ha consigliato di confermare pure in quella di San Giorgio la presenza di artisti di strada, che animeranno le vie distribuendo il programma della settimana dedicata al patrono San Giorgio". Ne dà notizia l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, deus ex machina non solo della grande fiera, ma un po’ di tutto il programma dei festeggiamenti per il patrono. Un programma ricco ed articolato allo scopo di andare incontro ai gusti della gente così da richiamarne il più possibile da fuori città e sfruttare in tal modo la festa dal punto di vista della promozione turistica, che è il fine ultimo e più importante sempre perseguito dall’amministrazione comunale, Un programma ricco e di ottima qualità, non manco di nulla: dal concerto del noto gruppo "Le Vibrazioni" il 24 aprile in piazza Matteotti ad ingresso libero, ai fuochi artificiali sul mare di giovedì 25 aprile, dallo street food il 26, il 27 e il 28 aprile alla giornata dedicata alle cerimonie religiose ( martedì 23 aprile) alla 35esima edizione della fiera che domenica 21 aprile darà il via alla festa. Martedì 23 aprile, ricorrenza del Santo, alle ore 11,30 Messa Solenne celebrata dall’arcivescovo di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio e alle ore 17 tradizionale processione per le vie del paese con il busto di San Giorgio e benedizione del mare, alle ore 21 dello stesso 23 aprile nel teatro comunale concerto della banda cittadina con proclamazione del sangiorgese dell’anno, ingresso libero. Altre iniziative da segnalare il 25 aprile; alle ore 18 in via Gentili Francesco Mircoli Live, alle 21 in piazza Matteotti concerto Diviniles Basnd e, a seguire presentazione squadre campionato nazionale Libertas ginnastica ritmica (si tratta di circa 1900 atlete che disputeranno il campionato nazionale di ginnastica ritmica a Porto San Giorgio. Per qanto riguarda la fiera saranno oltre 220 le bancherelle disposte nelle vie del centro; aziende commerciali in va Buozzi postazioni di associazioni no profit in piazza MatteottI; sul viale don Minzoni si sistemeranno banchi di aziende agricole "Campagna amica".

Silvio Sebastiani