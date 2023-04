Festeggiamenti per il patrono San Giorgio, un paese intero si prepara alla festa

In occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Giorgio, la comunità di Montappone si prepara alla festa. Domani 23 aprile con inizio alle 7 si terrà lungo via Roma la tradizionale fiera del patrono con oltre 40 operatori che animeranno il borgo con particolare attenzione agli operatori specializzati nel settore vivaistico, il traffico sarà deviato nelle strade laterali per consentire lo svolgimento della fiera. Inoltre ad animare la mattina ci sarà il gruppo folkloristico ‘La Cocolla de Moja’, che proporrà musiche e canti popolari, mentre il Comitato festeggiamenti San Giorgio allestirà da tradizione lo stand gastronomico per la vendita e degustazione dei tradizionali ‘caciù co la fava’. Nel pomeriggio presso la chiesa di San Giorgio si terrà invece il rito della confermazione comunemente nota come cresima. Un appuntamento che rivesta un’occasione speciale per socializzare per la popolazione montapponese.