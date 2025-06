Festeggiamenti per San Giovanni. Passeggiata storico naturalistica

In occasione dei festeggiamenti per la notte di San Giovanni, si terrà domani 23 giugno una passeggiata storico naturalistica in contrada San Tiburzio di Rapagnano. L’iniziativa è stata ideata e curata da: Marisa Nanni guida naturalistica; Carla Di Cintio archeologa; Andrea Fiè storico dell’arte e appassionato di botanica del territorio; che accompagneranno gli ospiti lungo una passeggiata di qualche chilometro seguendo i sentieri rurali fino a raggiungere il centro storico. La partenza è fissata per le 18,30 di domani 23 giugno, è consigliato un abbigliamento adeguato: scarpe comode, acqua calzettoni lunghi per evitare le zanzare, un coltello e cestino; infatti, durante la passeggiata saranno fornite nozioni utili a riconoscere le erbe spontanee. All’arrivo in paese si svolgerà il rito dell’acqua di San Giovanni con degustazione a base di prodotti locali. Info 347-0361312.