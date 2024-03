Festival ’Andrea Postacchini’. I nomi della giuria internazionale

E’ l’appuntamento violinistico fra i più noti e prestigiosi al mondo. Un evento di carattere internazionale che proietta la città ed il territorio nel firmamento della musica. Organizzato dal Centro Culturale Antiqua Marca Firmana, con il patrocinio del Comune di Fermo, del Comune di Ansbach, della Provincia, della Camera di Commercio delle Marche, della Regione Marche, della Fondazione Carifermo e della Cassa di Risparmio di Fermo spa, il Festival "Andrea Postacchini" giunge alla XXXI edizione e si svolgerà dal 18 al 25 maggio 2024. La "macchina organizzativa" è già al lavoro da tempo e coordina ogni aspetto già dalla fine dell’edizione precedente. In attesa che la Città di Fermo risuoni in ogni angolo già dai primi giorni di maggio delle note suadenti e colte del violino, vengono resi noti i componenti della Giuria internazionale giudicatrice, composta dai migliori docenti e violinisti al mondo, che avrà il compito, nella settimana del concorso, di ascoltare i concorrenti e decretare i vincitori, i quali avranno, dopo il responso, la loro prima, degna e ambìta ribalta nel concerto finale al Teatro dell’Aquila. A presiederla sarà il M° Ulf Schneider (Germania), violinista. I componenti della giuria in ordine alfabetico sono: M° Matteo Calosci (Italia) - M° Miranda Cuckson (Stati Uniti d’America) - M° Felice Cusano (Italia) - M° Chenxing Huang (Cina) - M° Alberto Martini (Italia) - M° Elena Revich (Russia).