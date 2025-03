Festival dedicato al ’Brodetto . Sangiorgese’

Porto San Giorgio celebra quest’anno la 12esima edizione del suo Brodetto De.C.O. Denominazione comunale d’origine, un evento che si conferma fiore all’occhiello della gastronomia locale. La conferenza stampa, temuta ieri dal sindaco Valerio Vesprini, dell’Assessore Alessandra Petracci e dal coordinatore del progetto Noris Rocchi, ha messo in luce la prelibatezza di questo piatto storico. Il Sindaco ha voluto sottolineare come l’iniziativa affondi le sue radici in una visione condivisa, nata sotto la precedente giunta Loira, con l’obiettivo di valorizzare una specificità del territorio. Il Brodetto Sangiorgese, nato come pasto povero dei marinai, rappresenta oggi un’identità culinaria forte per San Benedetto, Ancona, Fano e per Porto San Giorgio, con una sua specifica ricetta. L’assessore Petracci ha evidenziato la stretta collaborazione tra gli assessorati negli ultimi due anni e mezzo, sottolineando come, pur non essendo in prima linea nel settore turistico, si sia impegnata come referente per questa manifestazione. Proprio la sua dedizione, insieme al lavoro di Noris, ha portato a un grandissimo successo nell’edizione precedente, con una notevole adesione di ristoranti e un elevato numero di prenotazioni, a testimonianza di quanto il Brodetto e la sua "sangiorgesità" siano apprezzati. Il cuore della narrazione è poi passato a Noris Rocchi, che ha ripercorso la storia della denominazione comunale, svelando come l’idea sia nata dall’esigenza di rendere più accessibile questo piatto identitario. Inizialmente, infatti, trovare il Brodetto nei ristoranti non era semplice, spesso richiedendo prenotazioni anticipate per gruppi numerosi.

Da qui l’impulso a creare un percorso strutturato. Un elemento fondamentale per la promozione del Brodetto Sangiorgese è la ricetta De.C.O., dettagliatamente illustrata nel depliant presentato durante la conferenza. Questa codifica l’utilizzo di pesce rigorosamente dell’Adriatico centrale e definendo con precisione gli ingredienti consentiti, tra cui diverse varietà di pesce come scorfano, gallinella, calamaro. Il calendario degli eventi per il 2025, anch’esso contenuto nel depliant, prevede un fitto programma dal 7 marzo al 17 ottobre, con la partecipazione di 23 ristoranti che proporranno il Brodetto Sangiorgese a un prezzo fisso di 35 euro. La stagione inizierà oggi stesso nel con il ristorante Altamarea e proseguirà con appuntamenti settimanali, generalmente il venerdì, fino al gran finale di ottobre. Unica pausa nel mese di agosto, in concomitanza con il fermo pesca L’amministrazione comunale sarà presente a Tipicità con materiale informativo.

Silvio Sebastiani