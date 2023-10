Festival del Disegno a Monte Urano: Centro Storico Animato d'Arte

Anche quest’anno il centro storico monturanese ospiterà il Festival del Disegno, giunto alla quinta edizione, sempre grazie all’iniziativa dell’associazione L’Alveare che ha scelto di aderire a questo che è un progetto di caratura nazionale. Un evento per tutte le età, dai piccoli ai grandi, aperto a coloro che amano disegnare e anche a coloro che sono convinti di non saperlo fare. Si inizia domani dalle 15 alle 17 ai giardini pubblici con due importanti iniziative. La prima il Corso di Acquerello per adulti dal titolo "Non chiederti come si fa senza provarci" tenuto dal professor Ciccaleni mentre per i bambini ci sarà il Corso di Origami proposto proprio da L’Alveare e Chiara Vallesi. Domenica si parte dalle 10 alle 12 con il corso di acquerello per i bambini, un’introduzione a questo magico mondo del professor Ciccaleni sempre ai giardini pubblici. Articolato l’appuntamento del pomeriggio dalle ore 14 alle 17 che riguarderà lo Sketching urbano con "Cartoline da Monte Urano. Campi e Tratti Astratti". L’idea dunque è quella di percorre le vie del centro e farsi trasportare dalla voglia di rappresentare i vicoli e gli scorci, oltre alle bellezze del luogo.