Festival del Mare, domani la chiusura con Mr Rain

Giuseppe Tassi
17 ago 2025
SILVIO SEBASTIANI
Il concerto gratuito in piazza Matteotti mette fine a dieci giorni di eventi che hanno caretterizzato la città .

Mr. Rain alias Mattia Balardi

Nell’ambito della programmazione delle manifestazioni estive l’iniziativa "Festival del mare" è stata chiamata a svolgere un ruolo centrale. La sua organizzazione nasce da un’idea dell’assessore Giampiero Marcattili secondo cui è sbagliato stabilire, come si è fatto finora, in un solo giorno la durata della festa del mare che è la più importante e frequentata. La soluzione è venuta da sè: Prolunghiamo da uno a dieci giorni la durata la "Festival del mare" che ingloberà gli eventi calendarizzati nei 10 giorni: "La promozione degli eventi serve anche a favorire il commercio per cui un conto che durino un solo giorno e un altro che durino di più. Sarà un gran finale quello del "Festival del mare" che lascia tracce positive di sé nel variegato percorso attraversato durante i 10 giorni della durata, dall’8 al 18nagosto, promuovendo appuntamenti sul tema del mare e celebrando la tradizione marinara locale. La chiusura ufficiale è fissata alle 21,30 di domani in piazza Matteotti. Il festival del mare porterà sul palco un evento a ingresso libero che promette emozioni e grande musica, per il concerto di Mr. Rain, che sarà affiancato dalla giovane e talentuosa Shari. Ma chi è Mr. Rain? Pseudonimo di Mattia Balardi, è oggi uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana. Nato nel 1991 a Desenzano del Garda, ha scelto il suo nome d’arte per l’abitudine di scrivere nei giorni di pioggia, quando trova la giusta ispirazione. Dopo gli esordi con il mixtape Time 2 Eat e una breve esperienza a X Factor nel 2013, intrapreso un percorso indipendente che lo ha portato a firmare brani entrati nell’immaginario collettivo, come Carillon, Ipernova e Fiori di Chernobyl. La consacrazione è arrivata al Festival di Sanremo 2023 con Supereroi, terzo classificato e diventato un inno generazionale, seguito Due altalene, riflessione sul dolore familiare. Cantautore e produttore, cura personalmente testi e arrangiamenti, collaborando con artisti italiani come Annalisa, Alfa e Birdy, e internazionali come Beret e Walls. Artista sensibile, ha saputo trasformare esperienze personali e temi sociali, come la depressione, in musica capace di emozionare e far riflettere. Shari Noioso ha iniziato a studiare pianoforte e canto. Dopo i primi singoli e un tour come opening act de Il Volo, ha mostrato il suo talento di autrice scrivendo per Benji & Fede (Sale) e collaborando con Salmo in L’angelo caduto. Nel 2022 ha pubblicato l’EP Fake Music, fondendo influenze soul, R&B e pop, e nello stesso anno è entrata a Sanremo Giovani, approdando al Festival 2023 con il brano Egoista. la scrittura cinematografica e intima di Mr. Rain e la vocalità calda e versatile di Shari. Un connubio di emozione, energia e talento che chiuderà il Festival del Mare 2025 con una serata capace di lasciare il segno.

Silvio Sebastiani

