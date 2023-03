Festival del teatro classico Il liceo Annibal Caro al top

Traguardo di grande onore per il liceo classico ’A. Caro’ di Fermo, selezionato per partecipare al XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide, la più importante rassegna di teatro dedicata alle nuove generazioni organizzata dalla Fondazione Inda (Istituto Nazionale del Dramma Antico). La manifestazione, nata nel 1991 grazie alla sensibilità del filologo Giusto Monaco, è un evento unico, di profondo valore educativo e culturale, che vede protagonisti ogni anno, tra maggio e giugno, nel suggestivo teatro greco di Akrai studenti da tutto il mondo che propongono originali riletture dei testi classici in una atmosfera di festa, alternandosi tra le proprie performance e le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, alle quali assistono come spettatori.

La Fondazione Inda per la XXVII edizione del Festival ha selezionato, su tutto il territorio nazionale e in altri paesi europei ed extraeuropei, settanta scuole tra Istituti Superiori, Università e Accademie. Il calendario della rassegna prevede, per il prossimo 2 giugno, l’esibizione degli studenti del liceo ‘Annibal Caro’ nella messa in scena della tragedia ‘Baccanti’ di Euripide. La regìa e l’adattamento sono a cura di Simone Amabili, laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo alla Sapienza di Roma, che sta attualmente completando il percorso magistrale in Media, Arti e Culture all’Università di Teramo. "La selezione al Festival – sottolinea la referente del progetto, Olimpia Tonici, docente di latino e greco – è il coronamento di un percorso intenso, fortemente sostenuto dal dirigente Ferracuti e da Stefania Morici, DSGA, nato dal desiderio di offrire agli studenti un’ occasione formativa di altissimo profilo culturale e artistico". Lo spettacolo sarà replicato al teatro comunale di Porto San Giorgio il 14 giugno e, nell’auspicio di vederlo rappresentato anche nel teatro romano di Falerone, con un cast d’eccezione: Daniele Albanesi, Paola Alfano, Asia Apollonio, Marta Battistelli, Elena Biondi, Diletta Bordoni, Matilde Daminato, Simone Formentini, Ludovica Lattanzi, Nicolò Luciani, Tommaso Mignini, Ottavia Anouk Notaro , Francesca Palma, Irene Peroli, Maddalena Pistolesi, Giovanni Pompei, Rosa Teresa Ricci, Giulia Maria Rogante, Chiara Sebastian, Greta Splendiani, Matteo Talamonti, ed Elena Virgili.