Festival dell’1 maggio: 150mila euro

Per mantenere alto il livello dell’evento che da 19 anni sta caratterizzando la città nella ricorrenza della festa dei lavoratori, facendone un punto di richiamo a livello comprensoriale, occorrono risorse cospicue. Ammonta a circa 150mila euro la previsione di spesa per il Festival del 1 Maggio che, quest’anno avrà una durata di cinque giorni, dal 30 aprile al 4 maggio. Un impegno di spesa che, per quanto riguarda la quota parte di competenza del Comune, sarà coperto in larga parte con gli introiti della tassa di soggiorno essendo stati previsti a tale scopo 99mila euro provenienti proprio da quella voce di bilancio e destinati alla programmazione e servizi di supporto agli eventi (80mila euro) e ad interventi di predisposizione impiantistica elettrica per eventi e stand (19mila euro).

Partner principale del Comune è la Pro Loco a carico della quale è prevista una compartecipazione di 36mila euro finanziati con l’organizzazione della manifestazione commerciale straordinaria del 1 Maggio, la gestione in concessione delle aree espositive e di ristoro sul lungomare, il reperimento di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali. E qualora, dal rendiconto che la Pro Loco dovrà presentare entro il 30 giugno, dovesse risultare un attivo nelle entrate, questo importo sarà destinato ad interventi della programmazione estiva della città, da concordare con l’amministrazione comunale.

Chiarito l’aspetto finanziario di un evento di enormi dimensioni che è un elemento distintivo di Porto Sant'Elpidio, è stato messo a punto e pubblicato il ricco programma delle iniziative che animeranno tutto il lungomare e i punti strategici della città durante i cinque giorni del festival. A raccontarlo a grandi linee, il programma prevede il 30 aprile il concerto in pineta dei Folkappanka Bifolk Band; il fulcro delle iniziative è previsto proprio per il 1 Maggio con una serie infinita di attrazioni musicali, sportive, artistiche, eventi enogastronomici, animazione e spettacoli sia sul lungomare da nord a sud, sia nelle vie del centro città e in Piazza Garibaldi per chiudere, in serata, con Italia Mania, special guest la cantante Valeria Rossi; la sera del 2 maggio, in via Regina Elena, concerto della band XGiove e dj set; il 3 maggio, in piazza Garibaldi, serata con il live show ‘Voglio tornare negli anni ‘90’, infine il pomeriggio del 4 maggio, l’evento riservato ai bambini, con gonfiabili, giochi, animazioni, truccabimbi, spettacoli e musica.

Marisa Colibazzi