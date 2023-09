Festival dello Sport: ciclo di incontri

Si terrà oggi alle 21,15 nella sala consiliare di palazzo Passari a Montegiorgio, il primo di una serie d’incontri informativi all’interno del programma del ‘Festival dello Sport’. Per l’occasione il giornalista, scrittore e opinionista sportivo Lorenzo Dallari presenterà il suo nuovo libro ‘La Storia della Pallavolo’, raccontando i suoi aneddoti sullo sport e confrontandosi con il pubblico che parteciperà all’evento. La manifestazione è stata organizzata da M&G Scuola Pallavolo e Asd Pallavolo Grotta 50, con il contributo della Regione Marche, per portare all’attenzione del pubblico sportivo e specialmente fra i giovani, per questo motivo sono state coinvolte anche le scuole del territorio sulle finalità dello sport inteso come momento di socialità e confronto dove vivere i ritmi lenti dove anche le persone che non primeggiano possono svolgere una funzione e non solo come un momento agonistico.

a.c.