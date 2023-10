Festival di rigenerazione urbana a Sant'Elpidio a Mare: attività giovanili e workshop

Continua il percorso di riflessione su Piazza Mazzini, a Casette d’Ete, da parte del Centro Giovanile Casette che, su quella piazza, si affaccia e la vede come un luogo da migliorare e ripensare insieme a residenti, attività commerciali e associazioni. Oggi, in piazza, c’è ‘CasetteOn 1.5-Piccolo festival di rigenerazione urbana’, promosso da EraFutura (che gestisce il Centro Giovanile, voluto da Della Valle), col patrocinio del Comune. Dalle 16 alle 23 giovani e adulti potranno incontrarsi in piazza, così come partecipare ai workshop gratuiti. Veregra Lab di Montegranaro propone lo ‘Swap Party: scambia, ricicla, riusa’, ovvero fare shopping gratis attraverso il riuso; Alice Canapa (fondatrice del brand ‘Eilish gioielli’) guida un workshop di oreficeria artistica; Conditio Ethical Fashion (nuovo progetto elpidiense di moda sostenibile) un laboratorio di tinture naturali; l’illustratrice Marisa Ventura tiene un laboratorio di manualità e creatività; c’è anche un intervento di arte urbana ‘Pitturiamo la panchina dei pensieri’ con Francesca Iori (Colorchic) esperta in restauro e riciclo.

Viene poi inaugurata la ‘Little free library’, piccola biblioteca libera di quartiere in cui scambiare libri. Non mancherà l’aperitivo in piazza con dj set di Michele Cesaretti e, alle 21, il concerto dei ragazzi del Centro Giovanile.