Festival Internazionale della Danza a Porto San Giorgio, 24 anni di grande qualità

In corso a piazza Bambinopoli il festival internazionale della danza organizzato da Nasco Danza, associazione in attività a Porto San Giorgio da 30 anni. Per la manifestazione che durerà fino al 22 luglio per un totale di 7 spettacoli, Nasco Danza avrà a disposizione una settantina di ragazzi provenienti da Albania, Islanda, Inghilterra e Kosovo accompagnati dai loro insegnanti. Domenica, con il concorso internazionale di danza, che costituirà l’apertura dell’evento. Nella presentazione del festival l’assessore al turismo, Giampiero Marcattili ha evidenziato che lo stesso coinvolge cultura, turismo, sport e fa registrare presenze anche dall’estero per gli stage, con maestri professionisti: "Siamo molto felici di poter riconfermare il festival svolto da un’associazione sangiorgese". La figlia dei titolari della scuola di danza, Marina Fejzo è tornata in Italia dopo 13 anni per proseguire il lavoro portato avanti dai genitori. Il 19 luglio è in programma lo spettacolo Music Night voyage, musica dal vivo, il 21 serata con i colori dell’Albania, dell’Italia con musiche folk. L’evento è patrocinato dalla Regione, grazie all’intervento del consigliere regionale Marcio Marinangeli. L’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti, ha avuto parole di apprezzamento per una rassegna di danza che va avanti da 24 anni: "Nasco Danza si è data sempre molto da fare per tutte le iniziative proposte dal Comune e noi siamo orgogliosi di prospettare ai sangiorgesi la sua arte di grande qualità".