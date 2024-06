Festival ’Marameo’ per i ragazzi. Acrobazie, teatro e circo per la prima a Montegiorgio

Marameo è un pieno di divertimento e di colore, è il teatro dedicato ai ragazzi che piace a tutta la famiglia. È la rassegna che unisce tanti comuni delle Marche in una programmazione integrata di spettacoli unici, un circuito che nel 2024 vede insieme 6 Regioni e 40 Comuni, la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia.

Il primo a partire è Montegiorgio dove torna per il settimo anno consecutivo Parchi da favola, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie che animerà i parchi della città nel mese di Luglio. Quest’anno, oltre ai parchi già coinvolti nelle passate edizioni, Parco di Via Archimede a Piane di Montegiorgio, Parco Baden Powell a Castagneto, Parco Mario Cifola a Monteverde, si aggiunge anche il nuovissimo Parco del Tigno a Montegiorgio capoluogo. Martedì 2 Luglio, a Montegiorgio, località Piane di Montegiorgio, Parco in via Archimede, primo appuntamento dunque con Parchi da favola edizione 2024. Saranno complessivamente cinque gli appuntamenti che si terranno tutti i martedì del mese di Luglio e tutti ad ingresso libero. "Il Comune di Montegiorgio già da sette anni aderisce con un suo specifico ed originale percorso, – spiega il direttore artistico Marco Renzi, – un mix che sposta il progetto più sul circo teatro che sul teatro ragazzi pur mantenendo vive entrambe le tipologie di spettacolo, una formula che ha ottenuto in passato un fortissimo gradimento da parte del pubblico, con numeri davvero straordinari di presenze a tutti gli appuntamenti". Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi, al quale ha fatto seguito l’assessore alla Cultura, Michela Vita, che ha sottolineato come questa stagione, insieme a quella invernale che si tiene al Teatro ’Domenico Alaleona’, testimonia di un impegno forte e di un’attenzione particolare del Comune di Montegiorgio verso le nuove generazioni e le loro famiglie. Renzi aggiunge che la programmazione si svilupperà tra teatro ragazzi e circo teatro, sposandosi bene con gli spazi e il pubblico che segue la rassegna. Primo appuntamento a Piane di Montegiorgio, Parco di via Archimede con la compagnia Pink Mary & dott. Stock. Il loro spettacolo prevede teatro di strada vero e proprio, fatto di clownerie e giocoleria, insieme a circo teatro, con acrobazie su tessuti aerei. L’ingresso è libero, si accede senza prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

