Festival Postacchini al via: "Ci saranno 122 musicisti"

Sarà la "voce" di Andrea Postacchini, attraverso due splendidi violoncelli costruiti oltre due secoli fa, a dare il via al Festival Andrea Postacchini 2025 con il 32° Concorso violinistico internazionale intitolato al liutaio fermano. Da ieri Fermo è di nuovo capitale del violino, dopo l’anteprima del festival che si è tenuto al teatro dell’Aquila, con i violoncellisti Michele Chiapperino e Fulbert Slenczka che hanno suonato sugli strumenti storici, rispettivamente, del 1817 e del 1822. Con loro sul palco la pianista Mirela Slenczka. Il grande Festiva è organizzato dal 1994, dal Centro culturale Antiqua Marca Firmana Ets, con la partecipazione di Comune di Fermo, Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Fondazione Cassa di risparmio di Fermo e Carifermo spa. Numerosi gli appuntamenti in programma, per tutto il mese di maggio. Sabato 17 ci sarà l’inaugurazione della Liuteria in Mostra al Foyer del Teatro; mercoledì 21 e giovedì 22 ci saranno gli incontri dei violinisti con le Scuole del Fermano al mattino mentre di sera, a Palazzo Brancadoro, spazio ai concertini serali organizzati con la collaborazione del Circolo di Ave.

Inoltre, tutti i giorni dal 17 al 24, le prove di concorso saranno aperte al pubblico. La Serata finale ci sarà sabato 24 maggio alle 21, con la conduzione di Barbara Capponi, per la proclamazione del vincitore assoluto. "Da oltre un trentennio il Postacchini ci scandisce il tempo con buone novelle dal suo mondo e per questa primavera presenta il suono raffinato di strumenti del nostro liutaio fermano che hanno preso vita in città quasi due secoli fa, ha sottolineato il presidente dell’Antiqua Marca Firmana, Giulio Vinci Gigliucci, mentre il premio per il vincitore assoluto è nato in una bottega di Cremona dalle mani di un liutaio, figlio di un maestro liutaio giapponese. La nuova finestra sul web Postacchini Festival Special, continua il presidente, offre preziose gallerie che evidenziano la storia prestigiosa dell’evento internazionale. I tanti violinisti, provenienti da tutto il pianeta, valorizzano la qualità del progetto e alcuni di loro, preparati da maestri che sono stati in passato concorrenti al Postacchini, stabiliscono la verità della storia che solo fra pochi giorni sarà più ricca di una annualità e potrà quindi ricominciare".

Il direttore artistico è Carlo Maria Parazzoli, grande musicista, che vigilerà sul regolamento, al Concorso internazionale violinistico Andrea Postacchini, quest’anno, si sono iscritti 122 musicisti provenienti da 32 diversi Paesi, di cui dieci extraeuropei. Gli italiani sono 25, di cui tre con doppia nazionalità. L’iscritta più giovane è Sumire Osokaya, dal Giappone, che non ha ancora compiuto 8 anni. Da segnalare anche l’elevato numero di insegnanti di violino, nove, che negli anni passati sono stati concorrenti al Postacchini. Complessivamente saranno consegnati oltre trentamila euro ai vincitori delle singole categorie. Al vincitore assoluto andrà anche il violino costruito appositamente dal liutaio Daichi Sakamoto (giapponese di nascita ma cremonese di adozione) unitamente all’archetto realizzato da Walter Barbiero di Piombino Dese (Padova).