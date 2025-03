‘Festival Primo Maggio’. Il Comune alla ricerca di nuovi partner

C’è la data del ‘Festival Primo Maggio – Una città in festa’ dal 1 al 4 maggio, ma dal punto di vista organizzativo l’amministrazione comunale è alla ricerca di un partner e per questo ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di soggetti interessati. L’avviso è rivolto agli enti del terzo settore che abbiano sede in città che hanno tempo fino al 22 marzo per presentare una proposta progettuale per la serie di eventi che dovranno animare quella che è diventata una manifestazione di richiamo regionale.

Stando ai contenuti dell’avviso, il soggetto partner dovrà collaborare con il Comune nella ideazione, organizzazione e promozione dell’intero programma del festival del 1 Maggio o di parte di esso, "assumendone in tutto la gestione attuativa e finanziaria". Ogni attività dovrà essere assunta in stretto raccordo e con il coordinamento dell’amministrazione. Tra i ‘doveri’ del partner rientrano la predisposizione del programma e stampa del materiale promozionale, organizzazione di manifestazioni commerciali straordinarie, la copertura assicurativa, il piano di sicurezza e ogni altro provvedimento necessario.

Non solo: il soggetto partner dovrà finanziare con proprie risorse economiche la quota di spese organizzative non essendo prevista alcuna forma di contributo economico da parte del Comune. L’ente, da parte sua, concede spazi ed aree (prevedendo il pagamento da parte del partner del canone unico patrimoniale se a carattere commerciale); il supporto tecnico logistico e ogni altra forma di sostegno ritenuta opportuna, la promozione della manifestazione ed altro ancora.

I tempi per mettere a punto questo tipo di organizzazione e individuare il soggetto partner sono piuttosto stretti per cui l’amministrazione ha fissato come termine il 22 marzo per raccogliere adesioni e proposte.