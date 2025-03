Festival ’San Giorgio in...Canto’. Ecco i vincitori delle 5 categorie

Una grande partecipazione di pubblico ha garantito il successo anche dell’edizione 2025, la terza, del festival canoro "San Giorgio in...Canto", ideato e diretto dal maestro Valerio Marcantoni. Presentato da Maria Teresa Scriboni.

Hanno avuto un gran daffare la giuria sia tecnica, con Sara Sonaglioni e Giuseppina Gazzella, che quella popolare con Gianluca Properzi, Claudio Rapazzetti, Michele Ferri e Sauro Mantovani per scegliere i vincitori delle 5 categorie musicali.

Per la prima categoria (concorrenti dai 10 ai 17 anni d’età) il premio è andato ad Andrea Forò con la canzone "Sogna ragazzo sogna". Per la seconda categoria (da 18 a 40 anni) ha avuto la meglio Ilaria Ngjeliu con il brano "Halleluja". Per la terza categoria (Concorrenti over...) ha vinto Daniela Bersani interpretando "One moment in time". Per i duetti a prevalere sono stati Cristiana Di Stefano e Romina Ercoli cantando "Vedrai, miracoli se crederai". Infine come cantautore è stato premiato Michelangelo Cingolani con "Trame".

La serata ha visto anche la partecipazione della cantautrice Gretel Sergio Pennacchietti custode del vernacolo sangiorgese.