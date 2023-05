’Festival Storie’ dall’estate all’inverno

Si allarga la famiglia di ‘Festival Storie’, manifestazione culturale itinerante giunta alla terza edizione che da giugno a dicembre ospiterà 33 appuntamenti toccando 11 comuni del Fermano – Maceratese. La presentazione del cartellone si è tenuta ieri nella chiesa di Santa Maria in Muris di Belmonte Piceno. Presenti sindaci e amministratori dei comuni aderenti: Belmonte Piceno, Montappone, Montefalcone Appennino, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Santa Vittoria in Matenano, Sant’Angelo in Potano, Servigliano a cui si aggiungono le new entry Caldarola, Grottazzolina e Loro Piceno, oltre a Manu Latini e Fabio Paci, rispettivamente direttore artistico e ideatore del Festival. "L’obiettivo condiviso da tutti è quello di valorizzare i nostri borghi – dichiara Manu Latini – con un’offerta culturale di qualità. Un cartellone ricco e articolato a prezzo popolare, magari per sensibilizzare i residenti a fare l’abbonamento per vivere il territorio".

In tutto saranno 33 appuntamenti, si partirà il 17 giugno a Montefalcone Appennino con Federico Buffa che racconterà Maradona, si terminerà il 29 dicembre a Penna San Giovanni con Cesare Bocci che proporrà un racconto su ‘Lucio Battisti. Emozioni’. In mezzo ci saranno tanti artisti di spessore come: Federico Buffa con quattro appuntamenti complessivi; Antonio Fiorello, Roberto Ciufoli, Marco Franzelli, Vincenzo Varagona, Luca Pagliari, Michele Mirabella, Vittorio Sgarbi, Giuseppe Saronni, ma anche concerti, spettacoli musicali e opere teatrali. Un programma da ascoltare e vivere che lascerà tante emozioni agli spettatori.

"Siamo partiti dal nostro piccolo teatro – racconta Ivano Bascioni, sindaco di Belmonte Piceno – abbiamo visto subito il successo ottenuto, poi siamo divenuti 5 comuni, poi 8 e ora 11, c’è grande spirito di collaborazione, la volontà di fare rete anche perché solo in questo modo un piccolo borgo può aspirare a mettere insieme un cartellone di questo tipo". A rendere la manifestazione più bella i luoghi dove si svolgeranno i vari appuntamenti: parchi storici e suggestivi, piccoli teatri veri gioielli architettonici alcuni dei quali riapriranno quest’anno dopo i lavori di restauro causa sisma come Caldarola e Penna San Giovanni. Tutto il progetto ‘Festival Storie’ è molto ambizioso, tanta qualità ottenuta grazie al 40% di finanziamenti comunali, 20% con gli introiti di abbonamenti e botteghini; il restate 40% con sponsor privati. Per info e prenotazioni 0734-632800 oppure 0734-710026.

Alessio Carassai