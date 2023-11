Festival Storie ospita Luigi Moretti

Il Festival Storie ospita a Servigliano l’attore Luigi Moretti protagonista dello spettacolo ‘Oh mia diletta Luna’ dedicato a Giacomo Leopardi. L’evento si terrà oggi alle 17.30, nel teatro comunale. Si tratta della 22esima tappa del ricco festival guidato dal maestro Saverio Marconi e da Manu Latini. "La lettura dell’opera leopardiana – spiega Moretti – dà certezza all’impressione di una costante presenza di temi e immagini costruite per rappresentare i miti del poeta, e in un certo senso le sue ossessioni. La figura che può dirsi, senza alcun dubbio, componente essenziale dell’immaginario leopardiano è la luna. La luna e, naturalmente, il paesaggio. Ma perché parlare proprio della luna? Provate ad osservarla e ascoltarla non solo come parola, ma come un magico emblema. L’anima si immagina quello che non vede e non conosce". Biglietti 12 euro (intero), 8 (under 14); per info 339-3706029.