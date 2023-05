’Festival Storie’: racconti dai borghi

Consolidando il sua missione di promuovere la cultura nei piccolo borghi ‘Festival Storie’, manifestazione itinerante giunta alla terza edizione, amplia la sua offerta allestendo un cartellone con ben 33 appuntamenti che si svolgeranno in 11 comuni del territorio Fermano e Maceratese. Aspetto non secondario per un festival molto giovane, gli eventi di alto profilo culturale animeranno teatri storici, giardini panoramici e piazze dei centri storici. Il cartellone è stato pensato e realizzato da Manu Latini e Saverio Marconi nelle vesti di direttori artistici, oltre all’opera di Fabio Paci ideatore del festival. Si parte il 17 giugno alle 19 a Montefalcone Appennino al giardino Tronelli con Federico Buffa che racconterà ‘Maradona’ accompagnato dalla fisarmonica di Christian Riganelli. Fra gli appuntamenti di spicco il 23 giugno a Penna San Giovanni ‘Quasi famoso’ con Antonio Fiorello e Francesco Barra. Il 30 giugno a Belmonte Piceno ‘Oh Diss’Ea’ commedia con Roberto Ciufoli. Il 7 luglio a Grottazzolina Fabio Zavattaro racconterà ‘Papa Wojtyla’; l’11 luglio a Montappone Marco Franzelli racconterà Sara Simeoni; il 15 a Belmonte Piceno ‘Paolo Rossi, per sempre noi due’ raccontato dalla moglie Federica Cappelletti; il 28 luglio a Penna San Giovanni ‘L’eredità di Carlo Urbani’ con Giuliana Chiorrini e Vicenzo Varagona. Il 3 agosto a Belmonte Piceno Diego Fusaro racconterà ‘Demofobia. La globalizzazione odia i popoli’; il 18 agosto a Sant’Angelo in Pontano Federico Buffa con Nazareno Rocchetti racconterà l’impresa di Mennea; il 25 agosto a Santa Vittoria in Matenano Luca Pagliari con ‘Zona Cesarini. Il calcio, la vita’. Il 1 settembre a Montefalcone Appennino padre Gianfranco Priori si racconta ‘Frate Mago’; il 23 settembre a Loro Piceno Michele Mirabella racconta Dante; il 29 a Servigliano Luca Pagliari su bullismo e cyber bullismo. L’11 ottobre a Loro Piceno Alessandro Di Battista ‘Ostinati e Contrari’; il 28 ottobre a Monte San Martino Vittorio Sgarbi parlerà del Carlo e Vittore Crivelli. L’11 novembre a Montappone il ciclista Giuseppe Saronni racconterà la sua storia; il 27 novembre a Caldarola Giovanni Malagò e Gioia Bartali racconteranno ‘Gino Bartali. Il campione e il giusto fra le nazioni’. Il 16 dicembre a Servigliano Federico Buffa in anteprima nazionale la storia di Michael Jordan; a chiudere il 29 dicembre a Penna San Giovanni l’attore Cesare Bocci racconterà ‘Lucio battisti. Emozioni’.

Alessio Carassai