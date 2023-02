Il ricordo di Giuseppe e la battaglia perché si vada verso una riforma di legge dell’alternanza scuola lavoro, prende forma nella manifestazione che la famiglia Lenoci ha organizzato per il 14 febbraio, primo anniversario dalla tragedia. La manifestazione si terrà a Monte Urano e si aprirà alle 18 con la messa di commemorazione presso la chiesa di San Michele Arcangelo. Seguirà, alle 19 una fiaccolata che si snoderà per diverse vie del paese, fino ad arrivare alla zona del cimitero, dove verranno fatti volare nel cielo della sera, tanti palloncini bianchi, simbolo della purezza dei sogni di ogni giovane anima che nonostante la morte, parlerà sempre di amore per la vita. La famiglia Lenoci ringrazia l’intera comunità di Monte Urano per la vicinanza espressa in questo lungo anno e per la collaborazione nell’organizzazione della manifestazione, oltre a ringraziare chiunque vorrà unirsi all’iniziativa.