Fiamme Gialle, appello alla legalità

Un summit tra i vertici della Guardia di Finanza di Fermo e le principali associazioni di categoria del territorio per gestire legalmente i fondi del Pnrr e tutelare i distretti industriali da potenziali infiltrazioni criminali. L’incontro si è svolto nella caserma delle Fiamme Gialle ed erano presenti il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, il colonnello Massimiliano Bolognese, il comandante del Gruppo di Fermo, il maggiore Benito Addolorato ed altri ufficiali. Per le associazioni di categoria, sono intervenuti il consigliere di Confindustria, Stefano Violoni, il responsabile dell’ufficio provinciale di Confartigianato, Paolo Tappatà, il vicepresidente di Confartigianato, Lorenzo Totò, il vicepresidente di Villaggi Marche, Paola Capriotti in rappresentanza della Confcommercio Marche Centrali", il presidente e il direttore di Cna, Emiliano Tomassini ed Andrea Caranfa. L’evento, promosso dal colonnello Bolognese, ha rappresentato l’occasione per ribadire il ruolo della Guardia di Finanza a tutela degli operatori che agiscono nella legalità e per sottolineare la necessità di incentivare efficaci e concrete forme di interlocuzione tra gli attori istituzionali, al fine di intercettare eventuali tentativi di penetrazione del tessuto economico da parte della criminalità. Nel corso dell’incontro, diversi sono stati i temi affrontati, di stretta attualità, quali l’evasione fiscale, il sommerso di lavoro, la tutela del made in Italy, la lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, le frodi agroalimentari.