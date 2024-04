Fibra ottica quasi completa. Ora ripristino dell’asfalto

"Sono partite le operazioni di ripristino del manto stradale delle vie nel territorio comunale interessate dagli scavi degli ultimi anni, ultimati, dalla Società Open Fiber Spa, aggiudicataria, concessionaria e realizzatrice del ‘Progetto Banda Ultra Larga’ nelle Marche" affermano il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore Stefano Pezzola. Le operazioni di ripristino effettuate dalla società seguono le indicazioni e le caratteristiche dettate dalle normative nazionali e, più precisamente, dal cosiddetto ‘Decreto Scavi’, hanno preso avvio e si sono già concluse da Casette d’Ete fino al confine con il cantiere per il rifacimento del ponte sul torrente Ete Morto lungo la Brancadoro. Tali operazioni toccheranno a breve, e in sequenza, tutto il territorio, proseguendo a Cascinare, Castellano, al capoluogo, alla Faleriense, a Luce e Cretarola per concludersi entro maggio. "La Open Fiber Spa, al momento non è la sola ad operare sul nostro territorio, ma altre ditte con investimento privato stanno intervenendo con ulteriori scavi, per cui non vanno confusi i lavori di scavo conclusi di Open Fiber con quelli che potrebbero ancora verificarsi da parte di altri soggetti" precisano gli amministratori. "Un servizio, quello della fibra - afferma Pezzola – oramai non più procrastinabile, anzi essenziale per il nostro territorio".