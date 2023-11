"Fideiussione presentata". La società Marina si muove

"Avevamo detto che avremmo consegnato la polizza al limitare della sera, cioè alla fine della giornata e così abbiamo fatto" a darcene notizia il presidente della società Marina di Porto San Giorgio Srl, l’ngegnere Renato Marconi: "Così facendo - aggiunge - abbiamo adempiuto alle disposizioni dettate dal Tar che avrebbe concesso la sospensiva del decreto con cui il Comune ha disposto la decadenza della concessione demaniale della stessa società Marina a condizione che entro ieri avesse consegnato una polizza fideiussoria a copertura dei canoni (circa 1.400 euro) non versati".

La consegna della polizza ha avuto effetti positivi sia per la società che per il Comune: la prima evita la decadenza della concessione; il Comune viene sgravato della necessità di gestire il porto in caso di decadenza. A questo proposito aveva effettuato un paio di ipotesi: l’affidamento dei servizi portuali in house alla partecipata Sgds e lo spacchettamento della concessione. Quest’ultimo aveva acceso delle speranze da parte di imprenditori che hanno un po’ gufato il successo della consegna della polizza, ma gli è andata male. Qual è ora il prossimo passaggio? "Intanto abbiamo la sospensiva fino al 17 luglio 2024, data in cui il Tar ha fissato l’udienza per la decisione di merito. A seguire, e sulla base di quanto verrà stabilito il 17 luglio valuteremo se ricorrere ai successivi gradi di giudizio". Quello citato è il percorso segnato dal Tar. Ma la società Marina potrebbe decidere di esplorare una strada diversa, in considerazione che oggi, consegnando la polizza dovrebbe ottenere pure il ritiro del decreto di decadenza della concessione, come in più occasioni fatto presente dallo stesso sindaco Valerio Vesprini.

"Nel periodo di tempo da qui alla data dell’udienza del 17 luglio – rileva Marconi -, se ci daranno la disponibilità cercheremo di ragionare con il primo cittadino sangiorgese e con l’agenzia del demanio sulla sorte della struttura portuale. In effetti è sempre tardi quando si prenderà in considerazione l’attuabilità del piano urbanistico del porto già in vigore da oltre un anno per completare l’impianto, imprimergli quella possibilità di sviluppo a livello comprensoriale ed oltra come avrebbero voluto i soci fondatoiri. Il rischio è che se si continua nell’immobilismo, che purtroppo lo caratterizza da molti anni diventerà una tipica “Cattedrale nel deserto’’".

Silvio Sebastiani