Fieno prende fuoco per le alte temperature In azione anche l’elicottero dei pompieri Ieri i Vigili del Fuoco di Fermo sono intervenuti in contrada Commenà di Falerone per spegnere un incendio scaturito da un covone di fieno. Grazie all'aiuto dell'elicottero e alcune gocce di pioggia, l'incendio è stato messo sotto controllo senza danni materiali o feriti.