‘Fiera Agricola dei Sibillini’: in vetrina i prodotti tipici e le aziende

Si è conclusa nel fine settimana appena trascorso la prima edizione della ‘Fiera Agricola dei Sibillini’. In realtà si tratta di una manifestazione che la città montana ospitava in passato. L’amministrazione però ha voluto riproporla anche per valorizzare il settore agro alimentare dell’area, grazie anche all’impegni di Giovanni Annessi e Alessio Ciabattoni, rispettivamente vice sindaco e consigliere per ridare visibilità ai prodotti agricole e alle imprese.

"Numerosi sono stati gli eventi che si sono svolti nell’arco delle due giornate – commenta Giovanni Annessi - tra gli altri ricordiamo i convegni a cura di Copagri e Coldiretti, molto interessanti, una passeggiata alla ricerca dei funghi, con esperti del settore. Veramente interessante l’esposizione e dimostrazione degli antichi mestieri, curata dal Cna, il mercatino dei prodotti tipici e artigianali, come miele, formaggi, vino cotto, verdure, piante e fiori. Molto successo ha raccolto il raduno dei trattori d’epoca e l’esposizione di macchinari agricoli e da giardinaggio. I bambini si sono divertiti con i gonfiabili e i tour in carrozza. Cercheremo in futuro di ampliare questa fiera, con altre attrattiva, in particolare con la presenza degli animali dei nostri allevatori".