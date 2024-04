Fiera d’autunno. Bisogna pagare canone e oneri

"Fiera di autunno 19 novembre 2023". L’amministrazione comunale avverte che Ica (Agenzia riscossioni affini) sta provvedendo all’invio tramite Pec degli avvisi per il pagamento del canone unico mercatale e degli oneri di sistema fieristico a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio fisso. Al fine di poter partecipare alla Fiera di Autunno 2023, che è fissata per domenica 19 novembre, il versamento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio del 30.09.2023. Per informazioni relative all’avviso eo al pagamento è possibile rivolgersi ad ICA – Imposte Comunali Affini al nr. 0734-678749 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e giovedì dalle 10.00 alle 12.30. Per chiarimenti di natura amministrativa è possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio (tel. 0734680551-552, mail: commercio@comune-psg.org ) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 13 e martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18.