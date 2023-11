Fiera d’autunno con 200 ambulanti e ’Black Friday’

"Diamo a Cesare quel che è di Cesare" è la citazione con la quale il sindaco Valerio Vesprini ha esordito, ieri, nella conferenza stampa di presentazione della Fiera di Autunno, che è in programma domenica. Il primo cittadino ha voluto ricordare che: "la manifestazione è nata da una felice intuizione, di quando era in maggioranza, dell’ex assessore al commercio e turismo, Catia Ciabattoni, allo scopo di finanziare gli eventi natalizi con il ricavato dall’affitto dei posteggi agli ambulanti. La fiera – prosegue Vesprini - negli anni è venuta sempre più assumendo la funzione di sostegno agli operatori in un periodo commercialmente fiacco e di promozione della città e delle sue iniziative, specie natalizie. Oltre 200 gli ambulanti che domenica si sistemeranno in tutte le strade comprese tra via Annibal Caro a sud e il viale Buozzi a nord. Sul viale don Minzoni ci sarà la mostra di auto e moto d’epoca, organizzata dall’associazione campe. Nel viale Buozzi gli stand delle aziende di “Campagna Amica” della Coldiretti. Ne saranno una quindicina che proporranno prodotti a chilometro zero: frutta, carne, salumi, formaggi e verdure. Sul viale Bozzi saranno allestiti anche dei giochi da tavolo per bambini, allo scopo di offrire la possibilità di momenti di svago alle famiglie, in maniera tale che si possano fermare di più facendo divertire i propri figli. In piazza Matteotti apriranno i propri stand promozionali le associazioni di volontariato, tra cui il Gruppo comunale della Protezione civile, la pubblica assistenza Croce Azzurra, L’Avis. L’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, che ha curato l’organizzazione dell’evento di domenica, spiega: "Per noi la Fiera di autunno è molto importante perché precede il Natale. Quest’anno a causa del meteo non rappresenta solamente l’ingresso al Natale ma anche l’inizio della stagione invernale, con tutto ciò che ne consegue in termine di vendite invernali. Questo il motivo per il quale tra le iniziativa da promuovere abbiamo inserito il Black Friday".

Confermato, come nelle edizioni passate, il servizio di bus navetta gratis per congiungere i grandi parcheggi periferici al centro città. Eseguiranno il seguente orario: 9-13 e 14,30-19. L’assessore sfrutterà l’occasione della fiera per presentare il Natale nelle linee essenziali. La presentazione ufficiale sarà effettuata domenica 3 dicembre. Con l’accensione anche delle luminarie.

Silvio Sebastiani