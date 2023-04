Fiera del patrono Il Comune punta sul 25 aprile

Grazie a una discreta dose di fortuna e a tanta ostinazione nel richiederlo, l’assessore al commercio, Giampiero Marcattili, è riuscito nella tutt’altro che semplice impresa di recuperare la fiera del Patrono, che è stata annullata lo scorso 16 aprile per il maltempo. Non era mai accaduto nelle 33 edizioni precedenti caratterizzate sempre dal bel tempo e piene di gente e di buon affari per i commercianti sia ambulanti che a posto fisso. Il 16 aprile scorso, invece, una giornata grigia e piena di pioggia: tanta pioggia, niente gente e zero affari.

La manifestazione è stata aggiornata a martedì prossimo 25 aprile, festa della Liberazione. Probabilmente, data la sua particolarità, la data non era impegnata nel calendario regionale delle fiere: "Abbiamo inteso trovare una soluzione in tempi rapidi che tenesse conto del calendario – fa sapere l’assessore Marcattili –. Quindi, gli operatorii, che avevano già versato il canone per la postazione della bancarella, potranno partecipare al recupero. Per poterlo realizzare grande è stato il lavoro eseguito degli uffici comunali nella riorganizzazione dell’evento che conta circa 250 espositori". L’unica cosa diversa è che la mattina del 25 aprile non saranno effettuate le operazioni di spunta. Per il resto la configurazione originaria dell’evento è confermata: le bancarelle degli ambulanti posteggeranno in tutte le vie comprese tra il lato sud del viale Buozzi e via Annibal Caro; una trentina di espositori allestiranno gli stand promozionali sul viale Buozzi; le associazioni di volontariato, tra le quali la Croce Azzurra e il gruppo comunale della protezione civile, si sistemeranno in piazza Matteotti, mentre sul viale don Minzoni dovrebbero prendere posto i banchi delle aziende agricole della coldiretti. Resta il grande interrogativo del meteo.

Si farà perdonare lo sgarbo fatto alla città e al suo patrono domenica 16 aprile? C’è solo da sperarlo. Oltre alla fiera, il programma in onore di San Giorgio contempla alle 21,30 di sabato il concerto in piazza Matteotti dei ’Tiromancino’ a ingresso libero. Domenica 23 alle 9,30 inaugurazione al campo sportivo nuovo della pista di atletica; alle 17 la processione con benedizione del mare, alle 19 la messa solenne e alle 21 nel teatro concerto della banda cittadina con l’assegnazione del riconoscimento di ’Sangiorgese dell’anno’. Lunedì 24 aprile alle 21 in piazza Matteotti concerto ’San Giorgio in musica’ dei musicisti locali. Alle 24 lo spettacolo pirotecnico scriverà la parola ’fine’ ai festeggiamenti.

Silvio Sebastiani