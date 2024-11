‘Fiera del Soccorso’, rivive la tradizione

L’amministrazione di Montegiorgio in collaborazione con la Pro loco del paese, annuncia la tradizionale ‘Fiera del Soccorso’, una manifestazione che affonda le sue radici nella storia della comunità locale. L’evento si terrà domenica 17 novembre dalle 8 alle 14 lungo viale Ugolino e via Diotallevi che saranno chiuse al traffico per ospitare i numerosi operatori commerciali divisi per categorie: alimentari, ortofrutta, abbigliamento e calzature, oggetti per la casa e altro ancora. Inoltre nel centro storico si terranno iniziative dedicate ai bambini e alle associazioni del paese. A presentare il programma il sindaco Michele Ortenzi, insieme ai componenti della Giunta: Alan Petrini, Maria Giordana Bacalini, Michela Vita e Lorena Marzialetti. "La Fiera del Soccorso è una tradizione della nostra comunità che affonda le radici nella storia – spiegano gli amministratori – ci sono documenti che parlando di questa fiera già dal 1734. Oggi ovviamente sono cambiati gli scenari, ma la fiera rappresenta un’occasione di ritrovo per la popolazione montegiorgese e per i residenti dei paesi limitrofi, si tratta comunque dell’ultima fiera dell’anno e magari l’occasione di un acquisto prima dell’inverno. Inoltre la fiera da sempre è un momento di festa con animazione a tante iniziative di cornice".

Infatti, mentre via Diotallevi e viale Ugolino saranno dedicati alla bancarelle tradizionali, piazza Matteotti e corso Italia ospiteranno le associazioni del territorio con i loro gazebo che faranno attività di promozione; ci sarà il mercatino dei bambini con i più piccoli che metteranno in vendita giocattoli e oggetti realizzati da loro; ci sarà animazione, musica e personaggi che animeranno le strade della fiera coinvolgendo i passanti; ci sarà lo stand delle tradizioni dove i visitatori potranno acquistare e gustare i tradizionali ‘Caciù di Montejorgio’ una prelibatezza sempre molto apprezzata, inoltre come accade da diversi anni la Pro loco intorno alle 12,30 offrirà ai frequentatori della fiera un piatto gratuito di pennette. Il programma sarà arricchito anche dall’apertura straordinaria della biblioteca comunale Monsignor Germano Liberati, che intorno alle 11 ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso ‘Feroci artisti e lettori’. Il concorso è rivolto ai bambini appassionati di lettura che hanno realizzato recensioni, poesie, disegni e racconti di fantasia o di realtà magari ispirati alle storie lette nei libri o nella vita quotidiana.

Alessio Carassai