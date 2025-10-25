Fiera di San Crispino, gran finale con il concerto dei Dj from Mars

Oggi la città si ferma per festeggiare il patrono, San Crispino e si preparava a vivere le ultime due intense giornate di un programma festeggiamenti che ha animato Porto Sant’Elpidio ininterrottamente negli ultimi 10 giorni, opera del team di San Crispino Eventi, in collaborazione con Comune, Provincia, Regione e una quantità di attività commerciali cittadine. Il giorno di San Crispino, come da tradizione, è dedicato principalmente al divertimento dei più piccoli con le numerose attrazioni previste in piazza Garibaldi, compreso il laboratorio ‘A tutta pizza’ promosso dalla Cna. Inoltre, dalle ore 15, in via Battisti Blacktothelan & Daxstore Gaming Party per poi arrivare alle ore 18, per le celebrazioni religiose: la Santa Messa cui seguirà la solenne processione e un piccolo spettacolo pirotenico sul piazzale antistante la SS Annunziata. La giornata vivrà il suo clou con il sempre gettonatissimo evento Dance all night per il quale quest’anno, saranno protagonisti (e attesissimi) gli unici, visionari dj From Mars. Sono Luca e Max, che da sempre di presentano con il volto coperto da due iconiche scatole di cartone, il loro segno distintivo insieme a uno stile improntato sul mash-up che li ha resi famosi in tutto il mondo. E domani, per tutta la giornata, le vie del centro saranno invase da oltre 250 ambulanti per la tradizionale fiera mercato di San Crispino per il quale si attende il consueto bagno di folla. Al fine di agevolare l’arrivo e la sosta, l’amministrazione ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito con partenza, dalle ore 9 (e poi ogni mezz’ora) dalla zona industriale San Filippo, con tappe a Cretarola, Corva e centro) e corse di rientro, sempre ogni mezz’ora, fino alle ore 19. Chiudono la carrellata di eventi di San Crispino i fuochi d’artificio, alle ore 19, area ex Serafini.