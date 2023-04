Fiera di San Giorgio, cambia la sosta in centro

Il comandante della polizia locale, in considerazione che il giorno 160423 in occasione della Fiera di San Giorgio si terrà in viale Don Minzoni una mostra mercato, si rende necessario per il suo svolgimento reperire delle aree di sosta per i veicoli degli organizzatori e dei partecipanti. Considerato altresì che l’organizzatore ha inoltrato richiesta di esentare i veicoli dell’organizzazione e dei partecipanti alla manifestazione per la giornata del suo svolgimento dal pagamento della tariffa nelle zone di sosta a pagamento poste a ovest del rilevato ferroviario, dato atto che il sindaco ha concesso la esenzione richiesta; ordina il giorno 160423 il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 24: in via Mazzini sul lato est nel tratto compreso tra via Cavour e via Don Minzoni e sul lato ovest via Don Minzoni e via Gentili; in via Salvadori sul lato est tra via Cavour e via Don Minzoni e sul lato ovest nel tratto compreso tra via Don Minzoni e Via Gentili ad eccezione dei veicoli dei soggetti organizzatori e partecipanti alla manifestazione di cui sopra, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal soggetto organizzatore della manifestazione, posto ben in vista sul parabrezza anteriore. I veicoli dei soggetti organizzatori e partecipanti alla manifestazione muniti di contrassegno di riconoscimento, apposto in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo sono altresì esentati dall’obbligo del pagamento della tariffa nelle aree a pagamento poste a ovest del rilevato ferroviario.