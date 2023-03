Fiera di San Giorgio Domande entro il 16 marzo

Si incomincia a parlare della grande fiera di San Giorgio: il Comune ha pubblicato un avviso per informare gli espositori che: "al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori, le domande per l’esposizione senza vendita alla fiera di San Giorgio 2023 potranno essere presentate fino al termine perentorio del 16 marzo, entro le 13. Trascorso tale termine non sarà più possibile accogliere ulteriori domande. Si avverte inoltre che la domanda è disponibile sul sito Internet dell’Ente e che dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo [email protected]".

Di norma la data di svolgimento della fiera è la domenica antecedente alla ricorrenza Patrono. Quest’anno San Giorgio cade domenica 23 aprile e la domenica immediatamente antecedente è il 16 aprile. Quindi la fiera si svolgerà in tale data. Sarà la 34^ edizione. Ha ripreso a svolgersi l’anno scorso dopo due anni di interruzione a causa della pandemia. Gli ambulanti saranno circa 230. Le bancarelle, come sempre, si sistemeranno in tutte le vie a sud del viale Buozzi comprese tra lo stesso viale e via Annibal Caro. Ci saranno poi gli espositori sul viale Buozzi, e gli stand delle associazioni di volontariato in piazza Matteotti. Sul viale don Minzoni ci sarà ’Campagna Amica’, aziende della Coldiretti che proporranno prodotti alimentari tipici.