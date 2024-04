Fiera di San Giorgio, un boom di adesioni

Se il tempo sarà galantuomo, e incrociamo le dita affinché lo sia, la Fiera di San Giorgio, in programma dalle 8 alle 22 di domenica onorerà la sua tradizione di successi, stando almeno alle tante adesioni di ambulanti, oltre 220, e di espositori, una quarantina. La Fiera è nata nel 1988 per una felice intuizione della Confcommercio e dell’ufficio comunale del settore, nella convinzione che avrebbe potuto rappresentare, e così è stato, uno dei momenti commerciali più importanti del territorio se non addirittura dell’intera Regione Marche. Domenica si svolge la 35esima edizione, tenendo conto che quelle del 2020 e 2021 sono state scippate alla città e al suo patrono San Giorgio dalla pandemia. Già la sola presenza di sì tante bancarelle, dagli svariati colori e ricche di mercanzia, la più varia, dà l’idea di una grande e bella festa popolare, mette buonumore e costituisce un forte richiamo al passeggio per aggirandosi tra gli stand, curiosare e magari effettuare lo shopping. Ci sarà come al solito, tempo permettendo, una grande folla per lo più composta da interi nuclei familiari, con bimbi al seguito. Provenienti sì dal territorio del Fermano, ma anche da tutte le Marche e da altre regioni confinanti. Su tutte l’Umbria. Le 220 bancarelle si sistemeranno in tutte le strade a sud del viale Buozzi e fino a via Annibal caro. Naturalmente saranno inaccessibili agli autoveicoli e per un giorno costituiranno una vera e propria enclave.

Sul viale Buozzi si disporranno gli espositori, in piazza Matteotti le associazioni di volontariato quali la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e il gruppo comunale della protezione civile. Per la sicurezza la Croce Azzurra ha messo a disposizione tre autombulanze, posteggiate in altrettanti punti nevralgici della manifestazione. Sul viale don Minzoni si disporranno i banchi di aziende agricole della Coldiretti che proporranno prodotti alimentari a km zero. Il luogo di svolgimento della fiera può essere raggiunto con i bus navetta gratuiti in servizio dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30, per consentire di posteggiare lontano dal centro integralmente pedonalizzato. La polizia municipale ha predisposto tutta le segnaletica necessaria e programmato un piano che prevede tutti i vigili in servizio dalle 6 alle 23. Presidieranno la spunta, controlleranno gli operatori commerciali e contrasteranno gli abusivi.

Silvio Sebastiani