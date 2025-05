Fiera mercato ed eventi: edizione da record

Un Primo Maggio da record a Porto Sant’Elpidio, gremita di persone in ogni lato del lungomare per l’iconica fiera-mercato con oltre 150 attrazioni distese sui 7 km di costa. Quest’anno il meteo ha regalato una giornata perfetta con temperature estive che hanno favorito il riversarsi di migliaia di visitatori per le vie della città. Grande successo al sud con musica, balli, mercatino e aree dedicate ai bambini; conferma assoluta dei numeri al centro-nord con le zone gastronomiche prese d’assalto ed i parchi pieni di famiglie e giovani grazie al favoloso retro spiaggia verde che Porto Sant’Elpidio può vantare. Alle 18.30 l’attenzione si è spostata in piazza Garibaldi per il concerto di chiusura "Italia Mania Music Show", in cui si è esibita come special guest Valeria Rossi. Tanta la soddisfazione del sindaco Massimiliano Ciarpella e dell’assessore al turismo Elisa Torresi. L’amministrazione tutta ha tenuto alto l’entusiasmo delle molte associazioni cittadine che hanno contribuito alla festa. Un primo maggio della città per la città si potrebbe sottotitolare, vista la grande partecipazione delle realtà locali. Doveroso un plauso anche a tutta la macchina organizzativa, dalla logistica curata dagli uffici comunali alla sicurezza affidata a polizia municipale e protezione civile. "" Alla fine di questa giornata stupenda anche io vi do tre parole - ha scritto il sindaco sui suoi profili ufficiali - La prima è grazie, a chi ha scelto Porto Sant’Elpidio, una folla enorme, varia, festosa, spero felice di aver partecipato a questo evento; La seconda è lavoro, perchè oggi è il giorno dei lavoratori e dietro questo spettacolare contenitore c’è un incredibile lavoro di squadra, fatto di impegno continuo, attento, appassionato; La terza è Amore, per questa città, che è capace di fare cose grandi. Viva Porto Sant’Elpidio, viva il Primo maggio"". Alla splendida giornata di festa nella città elpidiense presente anche Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, che ha visitato gli stand con il consigliere regionale Andrea Putzu. il governatore in particolare ha dedicato la sua attenzione allo spazio del "Il Villaggio dei Comuni" allestito per ospitare altre realtà del territorio ed offrire questa meravigliosa vetrina e promuovere le iniziative principali delle proprie città. Ci aspetta ancora un fine settimana a ritmo di musica e divertimento: dopo il concerto dei XGiove seguiti dagli Spaghetti a Detroit e il dj set di Miki Mercuri e Dj Frans, questa sera in piazza Garibaldi dalle 22.00 show dedicato alla musica disco dance anni ‘90; domani il festival si concluderà con "Bambin!", la coloratissima festa dei bambini per le vie del centro. Nadir Tomassetti