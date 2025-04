Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto conquista la serie A: vittoria storica a Viterbo

Il 27 aprile 2025 è una data storica, infatti per la prima volta nella storia del rugby sambenedettese un club ha conquistato la serie A. Vittoria storica a Viterbo per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto che batte 11 a 9 i Lions Alto Lazio e il sogno che si realizza. Una partita epica giocata sotto una pioggia battente (nella foto) e con una cornice di pubblico degna della serie A (ma quella Elite). C’erano 500 cuori rossoblù, oltre a quelli collegati dal maxi schermo in centro e i sostenitori da casa, hanno accompagnato per circa 85 minuti le gesta del quindici sambenedettese fino all’esplosione di gioia al fischio finale decretato dall’arbitro Marco Sanatelli di Padova. Ora è il momento della festa che ha coinvolto squadra e società di ritorno da Viterbi e fino a tarda notte. Poi uno sguardo al prossimo campionato, ma ci sarà tempo per pensarci. Oltre alla Fifa Security approdano in serie A, conquistando la promozione diretta nei cinque gironi Stade Valdotain Rugby, Giacobazzi Modena Rugby 1965, Mogliano Veneto Rugby (cadetta) e UR Roma Rugby. Invece retrocedono in serie B UR Monferrato, Patavium Rugby Union, Villa Pamphili RFC.

Questi i protagonisti della promozione: Leandro Lobrauco (Head Coach), Russo, Pellei, Di Marcantonio, Fratalocchi, Del Prete A., Labbaar, Paoloni, Alemanno, Genovese, Pelozzi, Castelletti, Scipioni, Palavezzati, Alesiani, Vaccari, Pignotti, Tallè, Valentini, Gianfreda, Perna, Del Prete A.; Granito, Ferretti, Salvi, Scarpantonio,Coppa, Sarlo.