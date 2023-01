Figli all’università, c’è lo sconto Tari

Sul sito del Comune www.comune.fermo.it l’avviso ed il modello di domanda (cartaceo e on line) con cui poter richiedere un contributo per il pagamento della Tari anno 2023 destinato alle famiglie con figli iscritti a corsi universitari o post diploma e dimoranti al di fuori del Comune di residenza.

"Una misura importante in cui abbiamo sempre creduto che va incontro alle famiglie, alla comunità fermana – le parole del sindaco Paolo Calcinaro – una misura che riproponiamo e che anche in questo nuovo bando comprende studenti fuori sede non solo universitari ma anche che frequentano corsi post diploma dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore".

"È un concreto sostegno economico – ha detto l’assessore al bilancio Alberto Scarfini – un contributo ai nuclei familiari con figli studenti universitari fuori sede o con studenti post diploma di corsi Its".