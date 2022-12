File per i musei e presepi: Natale promosso

Due giorni magici e suggestivi, giorni di festa e di incontri, giorni di nebbia e di poesia. Sembrava avvolta da una soffice coltre bianca la città di Fermo nel fine settimana di Natale, in tanti si sono riversati nel cuore della città per una passeggiata o un giro sui pattini, ma soprattutto per un viaggio alla scoperta dell’offerta culturale fermana. Preso d’assalto Palazzo dei priori, decine i visitatori dei musei e delle Piscine romane, con un grande interesse per la mostra sui pittori della realtà, allestita nelle sale del palazzo con la regia di Vittorio Sgarbi.

Una mostra che sta attirando l’attenzione di riviste e siti specializzati d’arte, un evento vero che andrà avanti fino alla prossima primavera e sta catturando l’interesse non solo dei marchigiani ma anche oltre i confini regionali. Vanno avanti intanto i festeggiamenti per Fermo città magica, aspettando l’ultimo dell’anno, con gli assessori Lanzidei, Torresi e Cerretani a lavorare sui dettagli e a seguire presenze e possibilità. Sempre aperte le mostre dei presepi, alle Piccole cisterne romane e alla chiesa del Carmine, nella chiesa di San Domenico e tra i vicoli della città. E poi, aperta la casa di Babbo Natale e la tana di Rudolph, così come si può sempre fare un salto in via Adami, per scoprire i laboratori artistici e creativi gestiti dall’associazione Per le idee. E ancora una volta la città di Fermo è stata protagonista in Vaticano. L’occasione è stata data dal pellegrinaggio parrocchiale organizzato dalle parrocchie di San Domenico e San Francesco che con l’Arcivescovo Pennacchio, sono state in udienza dal Papa e poi in visita alla Mostra ’100 Presepi in Vaticano’.

Una mostra promossa del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, allestita sotto al Colonnato del Bernini in piazza San Pietro e che annovera tra i 100 espositori, proprio tre cittadini di Fermo: Annalisa Paniccià, Domenico Nucci, Raffaele Mazzaferro. I partecipanti al pellegrinaggio hanno infatti avuto l’opportunità di fare una foto di gruppo con Papa Francesco.

Una giornata davvero ricca di emozioni, arricchita in particolare dall’incontro con Papa Francesco, che ha permesso alla città di Fermo di essere ancora una volta ricordata nella Città del Vaticano.