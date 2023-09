Filippo Ieranò presenta il libro ‘Eroi sulle colline’

La storia di quattro bambini ebrei scappati ai rastrellamenti nazisti diventano un libro, uno di loro riceverà anche la cittadinanza onoraria di Santa Vittoria in Matenano. Promossa dall’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano sabato 30 settembre alle 17.30 presso la biblioteca di palazzo Monti a Santa Vittoria in Matenano, si terrà un doppio evento dedicato alla storia del territorio. Dall’ottobre 1943 il campo di Servigliano fu utilizzato dai nazifascisti come luogo di internamento per ebrei, presenti a decine e decine in tutta la provincia come internati liberi. Proprio a Santa Vittoria 4 bambini ebrei riuscirono a salvarsi dai rastrellamenti grazie all’aiuto di alcune famiglie locali, che si prodigarono nel nasconderli. Questi bambini erano Vera Fischel, Aldo Mausner, Marco e Uriel Breit. E proprio Uriel, allora neonato, sarà presente all’evento per ricevere la cittadinanza onoraria di Santa Vittoria in Matenano. Con lui ci saranno Filippo Ieranò, autore del libro ‘Eroi sulle colline’ che di quei bambini narra le vicissitudini, insieme a Paolo Giunta La Spada ricercatore scientifico della ‘Casa delle Memoria’ e al presidente del Museo storico della Liberazione in Roma Antonio Parisella. Saranno ospiti anche alcune delle famiglie protagoniste di quegli episodi.

a.c.