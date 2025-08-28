Filipponi carica la Fermana: "Siamo chiamati a essere protagonisti"

Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana da appena 35 intensissimi giorni, fa il quadro della situazione a tre giorni dall’esordio ufficiale. "La Fermana con questa categoria non centra nulla per storia, blasone e non solo. Chiaro che siamo chiamati ad essere protagonisti ma siamo partiti in ritardo, mancano tanti allenamenti rispetto agli altri ma quando abbiamo accettato la sfida lo sapevamo bene". Tanti nomi di quelli arrivati sono di livello, in sintonia con le esigenze dei mister Augusto Gentilini: "Abbiamo lavorato secondo le indicazioni del mister sulla base del 4-2-3-1 e come alternativa sul 3-4-2-1 e con elementi funzionali. Mancano due o tre elementi per avere doppia scelta in ogni ruolo. Quello che considero determinante è la personalità: la chiedo ad over ed under, questa maglia la richiede. Manca un attaccante centrale per far coppia con Solmonte ed un esterno offensivo sulla trequarti. L’amichevole con l’Afc Fermo di domenica, l’unica che abbiamo potuto fare, mi ha aiutato a capire cosa manca e dove siamo messi meglio ma note positive sono arrivate dai ragazzi che hanno mostrato di avere personalità. Ricordiamo che rappresentiamo la piazza più importante presente in campionato". I giovani appunto, ne serviranno diversi perché non potendo contare sulla Juniores Regionale (la Fermana non sarà al via della competizione, ndr) viene meno un serbatoio da cui attingere. "Ne giocano due obbligatoriamente e noi avremo in rosa quattro 2006 e altrettanti 2007: a breve completeremo il tesseramento di un 2007 difensore e poi quello di un portiere 2006. Con otto elementi per due maglie saremo ben coperti". Di sicuro la difficoltà maggiore sarà affrontare squadre ben più allenate (quasi un mese in più) e rodate dallo scorso anno: basta pensare al Montegranaro in Coppa Italia e poi all’Urbino alla prima di campionato: "Sappiamo che potrebbe essere un fattore ma noi dobbiamo giocare da squadra e aiutarci molto in campo. Quello che mi interessa è lo spirito di sacrificio e l’atteggiamento, quello voglio vedere. Il gruppo e la voglia di aiutarsi per me fa la differenza, abbiamo giocatori di qualità che possono risolverla in qualsiasi momento. Serve l’atteggiamento unito alla qualità". Dopo un’estate complicata circa duecento presenti alla prima amichevole è un segnale che può essere incoraggiante: "Questa è una piazza di calcio, si respira storia e la sensazione di stare in un club che non ha nulla di dilettantistico: la società non ci ha fatto mancare nulla, l’allenatore è di altra categoria, staff super, magazziniere e staff tecnico medico hanno fatto sempre la Lega Pro. Dobbiamo lavorare in silenzio e con umiltà per poi trascinare e convincere i tifosi cui chiedo di sostenerci, come a tutte le componenti, e di avere un po’ di pazienza".

Roberto Cruciani