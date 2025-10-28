Filipponi: "Serve un cambio di passo"

Il gol al 94esimo di Fraternali ha fatto scendere il gelo nel già umido pomeriggio del Bruno Recchioni firmando il blitz della matricola Fermignanese che infligge la seconda sconfitta stagionale, la prima in casa (l’altra era arrivata a Trodica), della Fermana in questo campionato. Complessivamente è la terza della stagione considerando quella in Coppa Italia, sempre al Recchioni contro il Montegranaro.

Di certo mastica amaro la Fermana reduce da un punto nelle ultime due gare ma considerando anche le tante condizioni ideali per andare verso la porta dell’ex Marcantognini non sfruttate. Se poi a questo si aggiunge aver preso due gol su due calci piazzati, con scarsa attenzione ai blocchi e ai movimenti avversari di certo il rammarico cresce. Ed è quello unito anche alla rabbia che emerge chiaramente dalle parole di Sergio Filipponi nel post gara, analizzando la sconfitta: "Sinceramente Inizia a preoccupare che prendiamo gol in maniera banale e per quello che è questo campionato inizia ad essere realmente preoccupante. Non abbiamo avvertito il pericolo in entrambi i gol: ci manca quella malizia che distingue le squadre forti da quelle che ancora non lo sono. Sul secondo gol il giocatore era solo in pieno recupero, è un atteggiamento mentale che manchiamo. E’ una questione di attenzione, questo è chiaro".

Evidente dunque una certa leggerezza in determinanti momenti chiave della gara che alla fine porta ad incidere negativamente sui risultati. Sono 11 i punti della Fermana che prima di Montegranaro era reduce da due vittorie ma nelle successive due ha fatto un solo punto scivolando nel calderone, a metà di una classifica comunque molto corta. Ma è chiaro che l’obiettivo è di tornare più in alto, partendo anche dalla super sfida di domenica contro il Montecchio di mister Protti.

"Noi dobbiamo cambiare – aggiunge Filipponi - gli altri fanno il loro gioco. Domenica abbiamo una gara difficilissima, una squadra come il Montecchio costruita per vincere. Serve cambiare atteggiamento mentale, io sono deluso perché questa gara doveva finire 3-0 per noi e invece abbiamo perso 1-2. Dobbiamo essere umili, produciamo gioco ma non funziona, così non va. Il bello di questo sport è che domenica c’è già la possibilità di riscattarci ed è chiaro che oggi c’è tanta delusione. Va bene il gioco ma non fine a se stesso, serve la sostanza. Oggi non siamo la squadra dell’inizio stagione: abbiamo tanti giocatori, una condizione fisica e un impianto di gioco buoni ma serve portare a casa punti. Sennò stare qui solo a recriminare fa male anche ai giocatori. Ai punti avremmo vinto noi però nel calcio non conta il bel gioco".