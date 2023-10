Filodrammatica Firmum e Lega del Filo d’Oro. Il legame si rafforza

Si erano lasciati a metà agosto con un arrivederci, al termine della commedia ’Doppia Coppia’, nella splendida cornice di Villa Vitali. Quella sera parte del ricavato dello spettacolo messo in scena dalla Filodrammatica Firmum era stato destinato come donazione alla Lega del Filo d’Oro. Ora le due realtà si sono ritrovate. "Con immenso piacere – racconta il presidente della Filodrammatica Firmum, Giorgio Catini – ho raccolto l’invito di Paola Andreoli, a visitare personalmente, accompagnato da alcuni membri del consiglio direttivo, la struttura di Osimo, sede principale della Lega del Filo d’Oro. È una struttura grende, modernissima necessaria per soddisfare le esigenze di una utenza particolare. Quello che abbiamo potuto costatare è che niente viene lasciato al caso: organizzazione perfetta, spazi adeguati, operatori qualificati per portare avanti un’opera di assoluto e indubbio valore morale. Alla curiosità che avevamo è subentrata una forte emozione nata nel vedere le attività che vengono svolte in maniera specifica per ogni grave patologia trattata. Abbiamo lasciato il centro con la consapevolezza di aver fatto un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di un’attività costante di tanti professionisti che ogni giorno si impegnano ad alleviare la sofferenza che la vita a volte riserva. Mi piace mutuare il motto della fondatrice della Lega del Filo d’Oro ’Avanti e buon coraggio senza mai tirarsi indietro’. In ogni giorno della nostra esistenza".