Filosofia e inclusione Il progetto dell’Artistico

Un racconto per immagini, per rendere accessibile un concetto difficile e parlare proprio con tutti. È il progetto dei docenti e degli alunni del 3AAS del Liceo Artistico ’Preziotti-Licini’ di Fermo, studiano Architettura e Scenografia e hanno realizzato un video illustrativo del mito della caverna di Platone che è destinato a tutti quelli che vogliono conoscere il mito filosofico per eccellenza ma è anche accessibile alle persone con difficoltà di accesso linguistico. La dirigente, Annamaria Bernardini, spiega che il video sarà pubblicato su internet e aperto a tutti: "perché è un esempio di buone prassi per l’inclusione: sia per come è stato progettato e realizzato che per le scelte di accessibilità che sono state fatte. Inoltre questo lavoro è trasferibile ad altri contesti ed altre esperienze ed è un ottimo esempio di collaborazione tra docenti che hanno usato le loro competenze per lavorare insieme e creare un clima di classe collaborativo e un ambiente di apprendimento sfidante ma non ansiogeno. Infine anche gli studenti hanno lavorato con impegno e con modalità cooperative e collaborative".

Al video hanno lavorato la docente Pamela Bulgini, che ha fornito i contenuti filosofici, e Agnese Picot, a scuola ci sono tanti alunni e alunne con difficoltà di apprendimento, compito dei docenti rendere l’ambiente di apprendimento accessibile alle caratteristiche di tutti gli alunni. Picot, docente di sostegno, ha curato il lavoro sulla fruibilità e sulla facilitazione dei testi attraverso una serie di accorgimenti quali la semplificazione dei concetti e del linguaggio, con Pamela Bulgini anche Mauro di Marco che ha lavorato sulla progettazione delle ambientazioni nella Grecia antica, Tiziana Vallasciani che ha approfondito lo studio dei costumi nella Grecia antica e le docenti Pompozzi e Chidiac. Ad illustrare il lavoro gli stessi ragazzi, da Yassine Tiwin Idrissi ad Angelica Del Gatto che hanno sottolineato il valore dell’apprendimento cooperativo, Rebecca Taurisano, Elena Di Ruscio, Stefania Giannicola, Luna Adami, Zeno Belletti, Sara Brunelli, Jiayi Chen, Francesca Cinti, Roxane Sabrina Djedje, Ilaria Franca, Sara Franz, Lucia Lattanzi, Francesco Paolo Laviano, Arbri Llanaj, Francesca Pia Mezzanotte, Edoardo Moretti, Eduardo Musella, Sofia Pernice, Tommaso Petracci, Emily Pistolesi, Isabella Sutherland.