"Fim, a giorni il verdetto sulla cattedrale"

Una fine di anno dal sapore diverso per il sindaco Nazareno Franchellucci: si chiude un anno e si avvia a conclusione il secondo mandato amministrativo. E, inevitabilmente, i bilanci si fanno più pesanti. Partiamo da ciò che la rende particolarmente soddisfatto. "Nel 2022, l’inizio dei lavori delle scogliere emerse che per era l’obiettivo primario del secondo mandato. Utilizzando un terzo del lungomare, in 10 anni, abbiamo avuto uno sviluppo turistico enorme, non siamo più un ‘buco nero’ tra Civitanova e Porto San Giorgio. Bene la zona nord anche grazie al lavoro dei villaggi, ma a sud sono andati avanti a strozzi e bocconi. Adesso c’è una prospettiva di allungamento della spiaggia".

Tanti i progetti in campo, anche con fondi del Pnrr.

"Per il mercato coperto, ex Serafini e l’intera area di Villa Murri i progetti devono essere appaltati entro il 2023. A Villa Baruchello i lavori sono in corso, ma credo che a primavera si vedranno i primi risultati. C’è l’asilo nido di via Milano, c’è l’ex casa del Pronto soccorso, c’è in ballo un progetto importante nella zona nord".

Novità sull’ex Fim?

"E’ attesa a giorni la risposta della Soprintendenza alla richiesta della Fim di demolire e ricostruire la ‘cattedrale’. La Soprintendenza si è già pronunciata sulla palazzina degli uffici dando l’ok alla ristrutturazione".

Cosa spera?

"Che sia una pronuncia con indicazioni precise, in un verso o nell’altro, che non sia l’ennesimo rimpallo, l’ennesima melina. Se fosse sì, la proprietà è pronta a intervenire con la demolizione della ‘cattedrale’ per completare la bonifica".

Servizi sociali: com’è la situazione?

"Bene che si revisioni il Reddito di Cittadinanza, ma come supporto ai Servizi Sociali è stato fondamentale. Non abbiamo quasi più visto la grandissima platea di persone che prima si rivolgevano agli uffici. Con la riduzione del RdC, la prossima amministrazione dovrà mettere in piedi una forte azione di sostegno economico".

Altri progetti?

"Abbiamo inserito in bilancio 200mila euro per la Cittadella del Sole e avviato un confronto con i medici di base e l’AV4 per creare una situazione simile al polo medico di Sant’Elpidio a Mare".

Franchellucci, si ricandida? "Non mi dispiacerebbe. Ma non chiederò incarichi in Giunta o una presidenza del Consiglio. E’ giusto che ci sia un ricambio". Che sta facendo il centrosinistra?

"Ci confrontiamo con le civiche cercando di capire quale può essere la scelta migliore, ma credo che la voglia di continuare a governare insieme ci sia".

Un candidato civico è possibile?

"Non è stato mai escluso, da me in primis, ma guardiamo le persone e poi scegliamo".

Che pensa dell’uso, o abuso, dei social in campagna elettorale?

"Che la denigrazione personale non paga. Ne è una prova la mia elezione 5 anni fa".

Marisa Colibazzi