"Fim, cattedrale da salvare Ecco perché"

Dopo aver esaminato faldoni di documenti, dati, analisi e pareri tecnici, le associazioni riunite nel coordinamento per l’ex Fim hanno illustrato le risultanze dello studio che hanno condotto. Obiettivo: dimostrare che la cattedrale può essere salvata e bonificata. "Ci interessa che venga fatta chiarezza sui prelievi: quelli di qualche anno fa e i più recenti dimostrano che l’inquinamento è limitato. Come ha scritto anche la Soprintendenza. Ma, quand’anche volessimo prendere per buoni i dati più recenti, essi dimostrano che non c’è la necessità di demolire la Cattedrale. Non la vogliono mantenere per motivi politici ed economici". Questo il messaggio che le associazioni vogliono far arrivare ai soggetti deputati a partecipare alla Conferenza di Servizi di domani convocata per definire la soluzione da adottare per la bonifica della Cattedrale: "Auspichiamo che la Conferenza decida di lavorare per rivedere completamente la filosofia dell’intervento di bonifica sulla Cattedrale, senza alcun preconcetto e rispettosa del vincolo attuale. L’eventuale apertura in tal senso, potrebbe portare alla redazione di un progetto innovativo, senza inficiare la conclusione rapida della bonifica dell’intera area: cosa che è nelle aspettative di tutti". La portavoce, Sadia Zampaloni, snocciola cifre, dati, passaggi cruciali delle comunicazioni intervenute intorno all’istanza di demolizione e ricostruzione della cattedrale tra Segretariato del Ministero della Cultura, Soprintendenza, proprietà, fino a soffermarsi sugli esiti delle analisi condotte sul manufatto vincolato da proprietà e Arpam rilevando l’evidente incongruenza: "I carotaggi sono stati condotti in tempi diversi, in punti diversi e le risultanze confliggono". Viene denunciato l’immobilismo della proprietà ma anche "la mancanza di un intervento di sollecitazione forte e doverosa da parte dell’amministrazione comunale perché si procedesse con la bonifica dell’area e – aggiungono le associazioni, rinverdendo un aspetto affatto secondario della questione che sembra passato sotto silenzio - venisse rinnovata la fideiussione obbligatoria per legge". Per le associazioni la bonifica è possibile attraverso la sabbiatura o l’incapsulamento o tutte e due le tecniche insieme "invece loro hanno preferito sistemi di bonifica più costosi e impattanti. Ciò che ci interessa è l’analisi formalmente corretta dei valori esistenti sugli eventuali inquinanti presenti e dei quali la proprietà ha fatto un uso strumentale". Sì, perché qualcuno degli intervenuti alla presentazione fa notare che la ‘questione delle questioni’ non è solo cattedrale sì, cattedrale no, ma sono i circa 300 appartamenti previsti una volta completata la bonifica., La partita vera si gioca lì. Di qui, l’invito ai politici presenti (Fdi, 5S, Laboratorio Civico) presenti e già in tenuta da campagna elettorale, a battere un colpo su questo fronte.

Marisa Colibazzi