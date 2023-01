Fim, la cattedrale non va demolita

Demolire sì o no la ‘cattedrale’ dell’ex Fim? Lo aveva chiesto la Fim srl al segretariato generale per il Ministero della Cultura per le Marche che, a fine anno, esattamente il 28 dicembre, aveva risposto comunicando un preavviso di rigetto della richiesta di demolizione del manufatto. Insomma, ad oggi, per il Ministero, la ‘cattedrale’ deve restare in piedi in attesa che la proprietà effettui ulteriori sondaggi, faccia altri approfondimenti al fine di arrivare a una direttiva precisa su come superare l’impasse della ‘cattedrale’. Nessuna partita è stata ancora chiusa, in realtà, in quanto adesso si tratta di continuare la ormai logora e stucchevole tiritera delle osservazioni e controdeduzioni che, da anni, continuano a rinviare alle calende greche la decisione definitiva e finalmente dirimente intorno al bene sottoposto a vincolo di tutela.

In risposta a questa comunicazione, infatti, la Fim ha protocollato, giusto ieri, una risposta contenente le osservazioni relative a ciascuna delle obiezioni avanzate dal Segratariato del Mic, non lesinando espressioni di perplessità sul modus operandi e sulla inaspettata tempistica con cui si è espresso l’organo ministeriale, stante l’impegno assunto nella Commissione regionale per il patrimonio culturale dello scorso ottobre di ritrovarsi il 9 gennaio in cui la Sovrintendenza avrebbe presentato la documentazione istruttoria relativa proprio alla richiesta di demolizione della ‘cattedrale’. Del documento che è stato protocollato ieri è venuto a conoscenza il capogruppo consiliare di FdI, Giorgio Marcotulli. "Al di là della posizione del Ministero, delle questioni tecniche, vorrei sottolineare l’assenza di un ruolo dell’amministrazione in questo percorso che sta facendo la Fim. Al di là della condivisione di avallare o meno la scelta di demolire la cattedrale, in tutta questa situazione dov’è l’amministrazione?", chiede Marcotulli. "Si limita solo a tirarci il cappello quando arriva a un determinato punto o quando ci sono i passaggi nodali, o si impegna in un ruolo di supporto del privato in quelle che sono le azioni amministrative? Anche nella precedente conferenza di servizi, il ruolo svolto dall’amministrazione è stato di mera presenza, non facilitatore né di supporto all’azione amministrativa. Dopo la lettera del 28 dicembre del Mic, non doveva partire solo la risposta della Fim srl ma anche quella del Comune", conclude Marcotulli. Tra l’altro, la comunicazione della Fim è stata inviata anche al Comune che presiede la Conferenza dei servizi perché, qualora il Segretariato richieda ulteriori approfondimenti, possa convocare l’ennesima seduta sulla questione e mettere a punto un piano di lavoro dettagliato e concordato tra tutti i soggetti partecipanti.

Marisa Colibazzi