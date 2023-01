Fim, Simonetti critica il Ministero

Alberto Simonetti, della Fim srl, non intende mollare l’operazione ex Fim ma, nel documento a sua firma contenente le osservazioni alle obiezioni formulate dal Segretariato del Mic nel preavviso di rigetto dell’istanza di demolizione e ricostruzione della Cattedrale, aggiunge la specifica, tutt’altro che oziosa, che vengono fornite "nell’ottica del rispetto del principio di leale collaborazione che deve sempre ispirare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione". Un dovere di collaborazione tra amministrazione e cittadino che, per la Fim srl, è stato disatteso dall’organo ministeriale il cui operato "non può ritenersi conforme alle norme che disciplinano il procedimento amministrativo avviato, sotto molteplici aspetti".

Nella Conferenza di Servizi del novembre 2021, il rappresentante del Segretariato aveva rilevato la necessità di ulteriori chiarimenti, poi forniti dalla proprietà e "che non attenevano in alcun modo alle ragioni di preavviso di rigetto prospettate per la prima volta dal Segretariato in prossimità della conclusione del procedimento" rileva la proprietà Fim. Conclusione prevista nella riunione della Commissione regionale per il patrimonio culturale convocata per oggi. Si vedrà se questa novità inattesa spariglierà le carte per l’ennesima volta o no. "Nella conferenza di servizi – ricorda Simonetti - le amministrazioni esprimono un orientamento anticipato sulla possibilità di presentare l’assenso finale, auto-vincolandosi a non esprimere ex post ragioni di dissenso non emerse in sede di progetto preliminare e non legate ad accadimenti futuri. I rilievi sollevati col preavviso di rigetto potevano e dovevano essere evidenziati in quella sede, consentendo così alla Fim di fornire anticipatamente i relativi chiarimenti".

Per la Fim srl è impossibile completare la bonifica senza intervenire sulla cattedrale per cui "appare irragionevole rinviarla alla eventuale individuazione di metodologie attualmente non disponibili. Significherebbe bloccare a tempo indeterminato ogni possibilità di restituzione agli usi legittimi dell’area". Dubbi vengono sollevati anche sui rilievi del Segretariato, che Simonetti per conto della Fim srl, definisce ‘generici’: "Un tale modo di procedere fa pensare che gli eventuali chiarimenti forniti in questa sede potrebbero non essere esaustivi e rimandare a ulteriori richieste integrative col conseguente protrarsi del procedimento a tempo indeterminato".

Marisa Colibazzi