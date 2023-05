Finale amaro per la Volley Angels Ma la salvezza non è messa in discussione

Va in archivio la stagione 2022-2023 e la Carlo Forti Volley Angels Lab chiude il campionato subendo una sconfitta con il massimo scarto (17, 11, 17) sul campo della Beauty Effect Tris Volley Polverigi. Diversità di motivazioni e un approccio differente alla gara sono state alla base della prestazione che ha visto la formazione di Kostas Papadopoulos e Attilio Ruggieri giocare una gara non all’altezza delle proprie potenzialità tecniche e tattiche. La partita ha visto comunque la valorizzazione di diverse tra le giovani atlete, con la centrale Beatrice Bastiani (2005) sempre in campo, Flavia Mastrilli (2006) che ha disputato un intero set, Sofia Biagianti (2007) per lunghi tratti in campo, con tutte le atlete a referto che sono entrate sul terreno di gioco. Erano assenti le infortunate Marra e Caporali. Poco male, poiché le rossoblù erano già sicure della salvezza già dalla scorsa settimana e la gara di Polverigi poco aveva da aggiungere a una stagione che ha visto mutare gli obiettivi strada facendo. Capitan Tiberi e compagne hanno chiuso il campionato al decimo posto del girone G del campionato di serie B2 con 32 punti all’attivo, frutto di undici vittorie e di quindici sconfitte, punti conquistati prevalentemente nel girone di ritorno.