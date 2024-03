Finalmente aperta la rotatoria: "Un’opera fondamentale a San Tommaso e non solo"

Una rotatoria fondamentale, uno snodo pericoloso che necessitava di una piccola rivoluzione. Era attesa da anni e finalmente è transitabile a San Tommaso la rotatoria che potrà così regolamentare il traffico veicolare all’altezza dell’incrocio tra la Strada statale 16 "Adriatica" e la Strada provinciale "Paludi". Opera che è stata realizzata nell’ambito della viabilità di adduzione al nuovo Ospedale di Fermo, di cui è committente la Provincia, che insiste nel territorio del Comune di Fermo. Il presidente della Provincia Michele Ortenzi parla di un’opera importante, un’opera infrastrutturale che avrà ricadute importanti e positive sullo sviluppo del sistema viario provinciale: "La viabilità del territorio migliora e questo rientra nella programmazione dell’amministrazione provinciale, per cui ringrazio vivamente il lavoro importante dell’Ente degli uffici provinciali per quanto fatto". Il rischio era di perdere il finanziamento che era stato assegnato dalla passata amministrazione regionale e dall’ex assessore al bilancio Fabrizio Cesetti, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro spiega che la burocrazia e i tempi lunghi avevano messo a rischio il progetto: "Un grazie al Presidente della Provincia Michele Ortenzi, a tutti i consiglieri, al dirigente Gian Luca Rongoni, al direttore dei lavori Remo Diletti, allo studio di progettazione Arkteam, alla ditta esecutrice Asfalti Piceni e a tutti gli uffici provinciali per l’impegno profuso nell’ultimo anno e mezzo per non perdere il finanziamento". Un progetto però che per ora sta mostrando anche qualche criticità, rilevata dai residenti che hanno scritto all’amministrazione provinciale, per chiarire alcuni aspetti: "Siamo proprietari di un fabbricato in via Nazionale, scrivono Raffaele e Daniela Liberati, con Jacopo Mandolesi, dal progetto abbiamo visto che al lato sinistro della carreggiata sarà realizzato uno spazio a servizio dei palazzi ma abbiamo il timore che, per la larghezza esigua prevista, anche in presenza di guard rail, sarà impossibile l’accesso alle proprietà da parte delle autovetture ma anche dei mezzi di soccorso". In sostanza la corsia è chiusa e la larghezza di cinque metri non consente la manovra dei mezzi, i residenti rilevano anche che la fermata del pullman è stata posizionata proprio all’uscita della rotatoria, col rischio di creare ingorghi e ritrovarsi di nuovo con i soliti problemi di traffico.