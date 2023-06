Finalmente Emodinamica "Il Murri colma una lacuna"

Qualcuno ancora stenta a crederci, ma c’è stata effettivamente l’attivazione del laboratorio di Emodinamica all’ospedale ’Murri’. L’associazione ’Amici del cuore’ ha da sempre richiesto a gran voce questo servizio. Presidente Pietro Diletti, come giudicate l’attivazione? "Si tratta di un fatto di grande rilievo clinico per tutto il territorio, che colma una lacuna di oltre venti anni. A Fermo viene ad operare il cardiologo interventista Gabriele Gabrielli, uno dei migliori emodinamisti per esperienza e competenza della regione Marche e non solo".

L’inaugurazione però ha suscitato anche qualche perplessità per il fatto che il servizio non è H24. Che ne dice?

"Anche se si possono prevalentemente compiere interventi programmati e non di urgenza, va detto che è già un notevole passo avanti per la Cardiologia di Fermo. Poter effettuare coronografie e angioplastiche, garantirà una grande diminuzione dei disagi dei pazienti ed un risparmio di personale sanitario. Quindi, l’Emodinamica del ’Murri’ risponde ad una grande parte delle esigenze sanitarie dei pazienti cardiopatici, alcune molto importanti".

Quali, ad esempio?

"Con due sedute a settimana, a Fermo si possono trattare anche gli infarti acuti del miocardio, sui quali si può intervenire fino a 48 ore dal manifestarsi dell’evento. E tale tipo di infarto è il più frequente tra gli interventi acuti. Resterebbero fuori, ma lo sarebbero comunque, gli infartuati acuti ‘Stemi’ che richiedono un intervento di massimo due ore dal verificarsi dell’evento".

Diletti spiega che i pazienti residenti nei comuni di Montefortino, Amandola, ed altri centri dell’entroterra, anche se Fermo avesse il servizio H24, continuerebbero ad essere portati ad Ascoli, che ha un tempo-percorrenza inferiore a Fermo, altrettanto dicasi per i residenti a Montegranaro e Francavilla, che sono più vicini a Macerata. Quindi, gli esclusi dall’Emodinamica di Fermo si ridurrebbero solo a quelli che comunque sono stati sempre trattati tempestivamente ad Ascoli o Macerata.

Secondo voi, dunque, finalmente si aprono buone prospettive per la Cardiologia del ’Murri’?

"Vogliamo dare merito della istituzione dell’Emodinamica a Roberto Grinta, ex commissario dell’Ast di Fermo, e alla dottoressa Maria Vittoria Paci, dirigente del servizio di Cardiologia, i quali alla vuote promesse fatte da altri per oltre 20 anni hanno preferito, in un solo anno di servizio, opporre fatti concreti che possono rilanciare la Cardiologia e l’ospedale Murri".